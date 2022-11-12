صراع المستقبل.. تغيّر المناخ يبدّل بؤر النزاعات وجهوزية الجيوش وحدود الدول

2022/11/12 | 01:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يحمل تغيّر المناخ خطر إذكاء النزاعات حول العالم، ليفاقم المعاناة الناجمة عن...

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تغيّر المناخ يبدّل بؤر النزاعات وجهوزية الجيوش وحدود الدول أولاً على المسلة.

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