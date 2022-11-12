"العلامة الأولى" لارتفاع نسبة الكوليسترول .. "تصيب ساقيك ويمكن أن تكون خطيرة"!

2022/11/12 | 01:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبا ما يوصف ارتفاع نسبة الكوليسترول

بأنه "القاتل الصامت" لأنه نادرا ما ينتج

عنه أعراض.

ويمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في

تصلب الشرايين في الذراعين والساقين ما

قد يؤدي إلى ظهور أعراض.

وتسمى عملية

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