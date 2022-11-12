زيلينسكي يعلن دخول قوات أوكرانية إلى خيرسون.. والجيش الروسي يؤكد انسحابه

2022/11/12 | 01:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن وحدات من القوات الخاصة الأوكرانية دخلت مدينة خيرسون، وقال: "اليوم يوم تاريخي لأوكرانيا، وسنُعيد جنوب بلادنا".

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