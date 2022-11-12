2022/11/12 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشتمل الطلب على دعوة لعقد جلسة "لمناقشة تدهور أوضاع حقوق

الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، خاصة في ما يتعلق بالنساء والأطفال"، بحسب نص الخطاب الذي يحمل توقيعي سفيري البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وثيقة: ألمانيا وأيسلندا تطلبان عقد نقاش أممي عن الاحتجاجات في إيران) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وثيقة: ألمانيا وأيسلندا تطلبان عقد نقاش أممي عن الاحتجاجات في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).