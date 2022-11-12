شيرين عبدالوهاب تعلن عودتها إلى حسام حبيب: كتبنا الكتاب

2022/11/12 | 03:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عقد قرانها على مواطنها الفنان حسام حبيب، وذلك في أول حديثٍ لها بعد خروجها من مستشفى لعلاج الإدمان.وكشفت شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو دياب في برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر2” عن تفاصيل أزمتها الأخيرة مع شقيقها محمد عبدالوهاب وفترة دخولها المستشفى.وقالت شيرين: […]

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