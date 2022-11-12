مستشار لترامب يكشف فحوى إعلان الثلاثاء القادم

2022/11/12 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الثلاثاء أنه "مرشح للانتخابات الرئاسية" لعام 2024، حسبما أكد الجمعة أحد مستشاريه المقربين.

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