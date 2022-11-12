البيت الأبيض: بايدن لن يجتمع بولي العهد السعودي في قمة العشرين

2022/11/12 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان إن الرئيس الأميركي، جو بايدن "لا يخطط للاجتماع بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال قمة العشرين في بالي في إندونيسيا".

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