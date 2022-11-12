ألمانيا وآيسلندا تدعوان الأمم المتحدة لعقد

2022/11/12 | 06:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت ألمانيا وأيسلندا، يوم الجمعة، طلبا لعقد "جلسة خاصة" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وفقا لبيان صادر عن كاتارينا ستاش، المندوبة الدائمة لألمانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

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