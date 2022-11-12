البيت الأبيض يشيد بـ

2022/11/12 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد البيت الأبيض السبت بما اعتبر أنه "نصر استثنائي" لأوكرانيا بعد استعادة قواتها مدينة خيرسون إثر الانسحاب القسري للجيش الروسي.

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