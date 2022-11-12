بعد تحرير خيرسون... أوكرانيا تؤكد أن

2022/11/12 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، أن "الحرب مستمرة"، وذلك بعد نجاح بلاده، الجمعة، في استعادة مدينة خيرسون (جنوب) من الجيش الروسي.

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