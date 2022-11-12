2022/11/12 | 08:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق شوارع وأحياء في العاصمة بغداد إثر موجة أمطار غزيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/12 | 08:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق شوارع وأحياء في العاصمة بغداد إثر موجة أمطار غزيرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق شوارع وأحياء في العاصمة بغداد إثر موجة أمطار غزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).