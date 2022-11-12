2022/11/12 | 08:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9uSC6J3xIzI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. مواطنون يأملون من حكومة السوداني التوجه إلى حل أبرز المشاكل وترك الخلافات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. مواطنون يأملون من حكومة السوداني التوجه إلى حل أبرز المشاكل وترك الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).