2022/11/12 | 08:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eRRg25DNyKU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو.. حريق بمطعم توب اوركانك داخل فندق كرستال في اربيل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديو.. حريق بمطعم توب اوركانك داخل فندق كرستال في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).