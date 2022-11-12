2022/11/12 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، أن رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي قاد جهودا قوية، في الأسابيع الأخيرة، خلال المناقشات الداخلية حول الحرب في أوكرانيا، للبحث عن حل دبلوماسي مع اقتراب فصل الشتاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر لـCNN: إدارة بايدن منقسمة بشأن أسلوب دعم أوكرانيا.. ورئيس الأركان يضغط من أجل الحل الدبلوماسي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر لـCNN: إدارة بايدن منقسمة بشأن أسلوب دعم أوكرانيا.. ورئيس الأركان يضغط من أجل الحل الدبلوماسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).