إيقاف عداء كيني خمسة أعوام بسبب المنشطات

2022/11/12 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف العداء الكيني كينيث كيبروب رينجو، الفائز بسباق نصف ماراثون براغ في الثاني من أبريل الماضي، لمدة خمس سنوات بسبب انتهاكه قانون مكافحة المنشطات.وقالت وحدة النزاهة في بيان أن “كينيث كيبروب رينجو، 26 عامًا، أوقف لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 13 مايو 2022 لوجود/استخدام […]

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