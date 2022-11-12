2022/11/12 | 09:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبيعات البنك المركزي تنخفض إلى 600 مليون دولار في الاسبوع الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/12 | 09:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات البنك المركزي تنخفض إلى 600 مليون دولار في الاسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات البنك المركزي تنخفض إلى 600 مليون دولار في الاسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).