السويد: لن تظهر الأسلحة النووية على أراضي البلاد



السويد: لن تظهر الأسلحة النووية على أراضي البلاد
2022/11/12 | 09:44 - المصدر: المورد نيوز
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