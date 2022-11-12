القبض على متهمين اثنين مطلوبين بالارهاب في البصرة

2022/11/12 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين بالارهاب في المحافظة.

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