2022/11/12 | 09:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ih9iSr34ZXs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العصائـ,ـب تصرح حول اغتيـ,ـال المواطن الأميركي "ستيفن ترول" في بغداد | اخبار التاسعة 2022/11/12) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العصائـ,ـب تصرح حول اغتيـ,ـال المواطن الأميركي "ستيفن ترول" في بغداد | اخبار التاسعة 2022/11/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).