اعلان حالة الاستنفار في أكبر مدن ديالى بعد غرق أغلب شوارعها

2022/11/12 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلن مسؤول حكومي، اليوم السبت، حالة الاستنفار في اكبر مدن ديالى بعد غرق اغلب شوارعها.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ( بغداد اليوم)، إن" الامطار التي هطلت على بعقوبة ووضواحيها في الساعات الماضية هي الاعلى منذ 2019 وتسببت في غرق اغلب الشوارع".واضاف،انه" تم اعلان حالة الاستنفار القصوى وتكثيف الجهد الحكومي لتصريف مياه الامطار من الشوارع والازقة والاحياء مع اطلاق تحذيرات بعدم الاقتراب من اعمدة الكهرباء مؤكدا بان جزء من غرق الشوارع هو عدم وجود صيانة كافية لانابيب التصريف من قبل الدوائر ذات العلاقة".واشار الى ان" تكثيف الجهود سوف تسهم في معالجة ملف الغرق خلال الساعات القادمة"

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