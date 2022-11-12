اهالي بغداد يستفيقون على غرق أغلب شوارع العاصمة بعد موجة الامطار (فيديو)

2022/11/12 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

على وقع زحات الامطار التي سقطت منذ فجر اليوم السبت، شهدت العاصمة بغداد غرقا لاغلب شوارعها.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "أهالي بغداد استفاقوا صباح اليوم على غرق أغلب شوارع العاصمة بغداد".

واضاف أن "فرق البلدية والمجاري استنفرت كوادرها الى اغلب شوارع بغداد لسحب المياه وتسهيل حركة السيارات والمواطنين".

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