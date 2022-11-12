المنتخب الوطني يلاعب الإكوادور ودياً مساء اليوم

2022/11/12 | 09:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم السبت، تحدٍ جديد حين يواجه المنتخب الاكوادوري ودياً مساء اليوم.

ويسعى المنتخب الوطني إلى الظهور بمستوى أفضل من الذي ظهر عليه في مباراته السابقة أمام المكسيك والتي انتهت بأربعة أهداف دونرد.

وأختار المنتخب الإكوادوري اللعب مع منتخبنا الوطني كونه يلعب في مجموعة تضم المنتخب القطري إلى جانب الإكوادور وهولندا.

وستقام المباراة على ملعب واندا ميترو بوليتانو عند الساعة الثامنة والنصف مساءً وستكون منقولة عبر قناتي “الرابعة” و “الرابعة الرياضية”وتطبيق “ايرث لنك”.

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