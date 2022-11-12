2022/11/12 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة تستجيب لمناشدة ابنة رفيف الياسري المركز الخبري الوطني.

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