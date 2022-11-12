وزير الصحة يفتتح مركز الحروق في مستشفى الفلوجة التعليمي

2022/11/12 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتح وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، مركز الحروق في مستشفى الفلوجة التعليمي.وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، افتتح مركز الحروق في […]

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