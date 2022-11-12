المانيا تعلن انسحابها من معاهدة ميثاق الطاقة العائدة للعام 1994 بعد انسحاب فرنسا وهولندا

2022/11/12 | 09:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ألمانيا انضمامها إلى فرنسا وهولندا في الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقة العائدة للعام 1994.وقالت سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد فرانزيسكا برانتنر: “إننا نوائم سياستنا التجارية باستمرار مع حماية المناخ وننسحب وفقًا لذلك من معاهدة ميثاق الطاقة”.وأضافت: “هذه … Readmore

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