السوداني: مكافحة الفساد أكثر مصطلح يستفز المواطن وهو يرى التريليونات تسرق

2022/11/12 | 09:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها أن تقدّم زخماً ملحوظاً للجانب الخدمي، مبينا ان جهاز الدولة يتوسم بأن يحظى بالدعم والتأييد لإنفاذ القانون.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن “رئيس مجلس … Readmore

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