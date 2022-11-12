مركز الإعلام الرقمي في العراق: فوضى رقمية في منصة تويتر

2022/11/12 | 10:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مركز الإعلام الرقمي في العراق أمس الجمعة حدوث فوضى رقمية في منصة تويتر بعد قرار المنصة فتح توثيق الحسابات لقاء مبلغ مالي معين، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية.

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