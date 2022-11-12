إدارة فندق كرستال توضح تفاصيل حريق المطعم وسط اربيل

2022/11/12 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

كشف مدير فندق كرستال في محافظة أربيل محمد سميدي، اليوم السبت، عن تفاصيل الحريق الذي بالقرب من فندقه، مبينا أنه اندلع في المطعم المجاور للفندق وعمل الجميع وفقا لتعليمات الدفاع المدني.وقال سميدي لمجموعة وسائل إعلام، بينها (بغداد اليوم)، إنه "لم تحدث حالات اختناق أو إصابات ولم يتم نقل أي نزيل للمستشفيات والمراكز الصحية"، مشيرا الى أن "الأضرار المادية بسيطة جدا".وأضاف أنه "سيتم عودة افتتاح الفندق خلال ساعات، بعد السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني في أربيل".

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير داخل احدى مطاعم (توب اوركانيك) في شارع 100 وسط مدينة اربيل في اقليم كردستان.

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