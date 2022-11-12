هلع بجامعة في كندا.. جرحى وإطلاق نار وتوقيف مسلح

2022/11/12 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب أربعة أشخاص بجروح في إطلاق نار، الجمعة، بالقرب من جامعة في مونتريال، ونقلوا إلى مستشفى، وفق ما أكد مصدر في الشرطة.

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