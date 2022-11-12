2022/11/12 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات شخص فاسد في وزارة الكهرباء للحصول على منصب وكيل الانتاج في الوزارة من خلال قيامه بدفع رشوة 14 مليون دولار لأحد المقربين من شخصية مهمة. وقالت نصيف في بيان اليوم ان "المدعو (و.خ.ح) الذي سبق ونشرنا بيانات كثيرة عن فساده خلال السنوات الماضية، دفع مبلغ 14 مليون دولار لمقربين من شخصية مهمة مقابل حصوله على منصب وكيل الإنتاج في وزارة الكهرباء رغم انه مهندس مكننه زراعية بوثيقة مزورة، علماً بأن هذا الشخص هو شقيق لإرهابيين تمت إدانتهما بتفجير أبراج الطاقة بهدف إعادة تشييدها من قبل مكاتب وشركات أهلية ". وشددت نصيف على " ضرورة فتح تحقيق حول هذه القضية من قبل السيد وزير الكهرباء وهيئة النزاهة والادعاء العام ومراجعة سجل فساد هذا الشخص وعلاقته بشركة أوراسكوم ومحاولاته السابقة لاستخدام شركة سيمنز كغطاء في تأهيل محطة بيجي، علماً بأن الأسماء الحقيقية والوثائق موجودة لدينا، ونطالب باعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً ".

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