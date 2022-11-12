أمين بغداد يوجه باستنفار الجهد البلدي لتصريف مياه الامطار ويتوعد المقصرين

2022/11/12 | 11:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

١٢-١١-٢٠٢٢وجه امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم الدوائر البلدية كافة باستنفار جهدها الآلي والبشري لتصريف مياه الامطار التي هطلت فجر اليوم بواقع شدة ٣١ ملم ، مؤكداً اتخاذ اجراءات عقابية واعفاء عدد من المسؤولين المقصرين .وذكر بيان للامانة ان ” امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم اشرف بشكل مباشر على تفعيل خطة تصريف مياه الامطار وتابع ميدانياً مناطق واحياء العاصمة ووجه باستنفار الجهد البلدي وتشغيل محطات الصرف الصحي بطاقتها القصوى للاسراع بسحب وتصريف مياه الامطار “.واشار الى ان ” هناك بعض المناطق شهدت تجمع لمياه الامطار بسبب الشدة المطرية التي بلغت نسبتها ٣١ ملم خلال ساعتين وهي نسبة تفوق طاقة شبكة التصريف للعاصمة التي تبلغ ٢٢ملم وهناك جهود مستمرة لسحب المياه وتصفيرها خلال ساعات معدودة “.وتابع ان ” هناك بعض المشاكل التي واجهت جهود وخطة التصريف تمثلت بانطفاء التيار الكهربائي عن بعض محطات المجاري المهمة وتعطيل عملها بطاقتها الكاملة “.واضاف ان ” هناك لجان متابعة تعمل على رصد جميع التلكؤات ومشاكل تجمع المياه وتوجيه الملاكات المختصة لتصريفها باسرع وقت ممكن “.وبين ان ” امين بغداد وعد باتخاذ اجراءات عقابية شديدة بحق المقصرين واعفاء عدد من المسؤولين في امانة بغداد في حال عدم الاستجابة لسحب وتصريف المياه خلال وقت قياسي عن جميع مناطق واحياء العاصمة “.

امانة بغدادالمديرية العامة للعلاقات والاعلام

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