2022/11/12 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رسالة تهنئة من رئيس الوزراء البريطاني أكد فيها على أهمية استمرار الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة.وقال مكتب السوداني في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوناك يؤكد دعم الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المركز الخبري الوطني.

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