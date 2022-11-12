السعودية.. ترند

2022/11/12 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للفنان السعودي، محمد عبده وما قاله عن اسم الفنان عايض القرني الأمر الذي أثار تفاعلا.

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