2022/11/12 | 11:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 4yH2vrDMltc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق السراجين في السليمانية .. عبق الماضي يستنجد البقاء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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