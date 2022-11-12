البيت الأبيض يشيد بـ”النصر الاستثنائي” لأوكرانيا في خيرسون

2022/11/12 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد البيت الأبيض السبت بما اعتبر أنّه “نصر استثنائي” لأوكرانيا بعد استعادة قوّاتها مدينة خيرسون (جنوب) إثر الانسحاب القسري للجيش الروسي.وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحافة “يبدو أنّ الأوكرانيّين حقّقوا لتوّهم انتصارًا استثنائيًا: العاصمة الإقليميّة الوحيدة التي … Readmore

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