الغبان: على القوى السياسية إدراك الفشل طيلة السنوات السابقة واعترافها بالواقع لتستطيع التغيير والنجاح

2022/11/12 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو تحالف الفتح وزير الداخلية الأسبق، محمد الغبان، أن إدارك القوى السياسية للفشل طيلة السنوات السابقة، واعترافها بالواقع، دافع بحد ذاته لتغيير النهج الذي سارت عليه العملية السياسية.جاء ذلك في مقابلة خاصة على هامش ملتقى ميري “عراق للجميع” … Readmore

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