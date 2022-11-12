مجزرة عائلية في النعمانية.. شخص يقتل أمه وأبيه وجدته في واسط

2022/11/12 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمجزرة اقدم عليها شخص بقتل امه وابيه وجدته في قضاء النعمانية بمحافظة واسط.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "شابا من مواليد عام 1996 اقدم على قتل أمه وأبيه وجدته في قضاء النعمانية بمحافظة واسط "، مبينا أن "اسباب الجريمة لازالت مجهولة".

واضاف، أن "الشاب يدرس الصيدلة إضافة إلى انخراطه في الدراسة الحوزوية".

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