الدفاع المدني تخمد حريقاً كبيراً اندلع بمذخر مستشفى الشوملي ببابل (صور)

2022/11/12 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _بابل

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من إخماد حريقاً اندلع بمذخر مستشفى الشوملي في محافظة بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق اندلع داخل مذخر استشارية مستشفى الشوملي العام الممتلئ بالأدوية والمستلزمات الطبية في محافظة بابل".وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الاستشارية المجاورة بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخلاء للمراجعين والكوادر الطبية وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشارت الى أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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