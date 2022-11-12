سكان ديالى ضاقوا ذرعاً بـ’ماكنة الموت’ الارهابية.. احتجاجات لتحقيق هذه المطالب

2022/11/12 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بقطع طريق بعقوبة - المنصورية من قبل أهالي قرية علي ناصر للمطالبة بكشف ملابسات الهجوم الإرهابي الأخير على المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم قطع طريق بعقوبة-المنصورية من قبل اهالي قرية علي الناصر في خطوة تصعيدية من اجل نيل مطالبهم والكشف عن منفذي الهجوم الإرهابي على المحافظة الذي تسبب باستشهاد واصابة 14 مدني".

وقال احمد العنبكي أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لـ(بغداد اليوم)، إن" اهالي قرية علي الناصر في ناحية السلام (23كم شرق بعقوبة) نظموا وقفة احتجاجية وقطعوا طريق رئيسي من اجل ايصال مطالبهم المشروعة لرئيس الوزراء بشكل مباشر".

واضاف، ان" القرية تعرضت الى هجوم ارهابي قبل أشهر معدودة تسبب في استشهاد واصابة 14 مدني وحتى اللحظة لم تكشف اي نتائج للتحقيق بالإضافة الى المطالبة بتطهير زور نهر ديالى واستبدال القوة الموجودة بقوة اخرى من خلال اعادة نشر الحشد الشعبي في مناطقنا".

وكانت قرية علي الناصر تعرضت الى هجوم داعشي قبل أكثر من 3 أشهر ما ادى الى استشهاد واصابة 14 مدني.

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