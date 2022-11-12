الأطراف الغربية تضغط على الوكالة الدولية ليطلب من إيران التعاون بشكل عاجل

2022/11/12 | 11:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أظهر نص اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا...

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