الكهرباء تنشر ارقام الشكاوى وتوجه دعوة للمواطنين

2022/11/12 | 11:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت وزارة الكهرباء اليوم السبت، أرقام الشكاوى، فيما دعت المواطنين للإبلاغ عن أي عطل او عارض فني يحدث على الشبكة الوطنية بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار في بغداد والمحافظات.

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