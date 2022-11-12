منها الإهمال وغياب الرقابة.. لهذه الأسباب يسجل العراق أرقاما قياسية بالحرائق

2022/11/12 | 11:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تكاد نشرات الأخبار المحلية اليومية في العراق تخلو من عرض أنباء ومشاهد للحرائق التي تندلع في مختلف المدن العراقية، مع تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات.

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