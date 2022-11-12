إقليم كردستان العراق يغير لغة تعليم اللاجئين السوريين للكردية

2022/11/12 | 12:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة إقليم كردستان العراق تغيير منهاج تعليم اللاجئين السوريين من اللغة العربية -التي كانت متبعة في مدارسهم- إلى الكردية باللهجة السورانية كخطوة لدمجهم في مناهج التعليم في البلاد.

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