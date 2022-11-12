المالية تخاطب دوائر الدولة بشأن جداول بيانات فئة المتعاقدين

2022/11/12 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت وزارة المالية، اليوم السبت،

جميع دوائر الدولة بشأن تزويدها بجداول

بيانات فئة المتعاقدين تمهيدا لعرضها

على مجلس الوزراء.

وذكرت الوزار في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "عملاً بمضمون كتاب

الأم

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