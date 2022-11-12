وسط استمرار الامطار.. غرق أحياء ومناطق في العاصمة بغداد

2022/11/12 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت أحياء ومناطق في العاصمة بغداد،

اليوم السبت، الى الغرق إثر الأمطار

التي هطلت فجر اليوم السبت ولغاية الان.

وأظهرت مقاطع مصورة، غمر المياه عددا من

شوارع وأحياء العاصمة بغداد متسببة

بعرقلة حركة الس

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