2022/11/12 | 12:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kvoD_9cYSNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التفكير الإيجابي وعلاقته بأسلوب حل المشكلات الحياتية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التفكير الإيجابي وعلاقته بأسلوب حل المشكلات الحياتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).