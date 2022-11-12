المالية تخاطب دوائر الدولة بسرعة تزويدها بجداول بيانات العقود

2022/11/12 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

خاطبت وزارة المالية، اليوم السبت، جميع دوائر الدولة بشأن تزويدها بجداول بيانات فئة المتعاقدين تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.وذكرت الوزارة في بيان انه "عملاً بمضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تقديم وزارة المالية معلومات تفصيلية واضحة ودقيقة حول مقادير الكلف المالية الحقيقية لمن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين فأكثر، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للنظر بإجراءات تثبيتهم".وأضافت انه "لغرض قيام وزارة_المالية بإجراءات اعداد وجرد المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين والتأكد من توفر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية اضافية، إذ يتطلب الامر سرعة تزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة وفق الأستمارة المرفقه طي كتابنا المرقم 50333 في 10 / 11 / 2022".وأشارت الى انه "بهذا الصدد اصدرت دائرة الموازنة في وزارة المالية اليوم الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ، اعماما الى جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بشأن سرعة تزويدها بجداول البيانات الخاصة بشريحة المتعاقدين ممن مضى على تاريخ تعاقدهم سنتين فأكثر، لضمان توفر تخصيصاتهم وكلفهم المالية وعرضها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإتخاذ التوصيات اللازمة بشأنهم".

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