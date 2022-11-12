2022/11/12 | 12:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: عادل عبد المهدي السيد وزير الموارد المائية يعرف الوزارة وشؤونها جيداً،...

ظهرت المقالة شحة المياه: كلام حق لكن المعالجات مقلقة؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شحة المياه: كلام حق لكن المعالجات مقلقة؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شحة المياه: كلام حق لكن المعالجات مقلقة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).