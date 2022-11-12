بالصورة.. مخازن الأدوية في مستشفى الشوملي ببابل تحترق بالكامل

2022/11/12 | 12:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

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مخازن الأدوية في مستشفى الشوملي ببابل تحترق بالكامل أولاً على المسلة.

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