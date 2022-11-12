2022/11/12 | 12:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l1ivUcInJ_o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعداد جهاز المناعة عند الأطفال والكبار لمواجهة الاوبئة الشتاء - يا هلا بالضيف أ. د. حازمة العباسي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعداد جهاز المناعة عند الأطفال والكبار لمواجهة الاوبئة الشتاء - يا هلا بالضيف أ. د. حازمة العباسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).